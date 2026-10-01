Güney Ege kıyılarını etkilemesi beklenen kuvvetli fırtına

Güney Ege için kısa özet

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Güney Ege’nin kuzeyi (Çeşme-Didim hattı) için kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği ifade edildi.

etkili olacağı zaman aralığı:

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin duyurusuna göre fırtınanın 1 Ekim Perşembe günü saat 12.00’den 3 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’e kadar etkili olması bekleniyor.

beklenen etkiler ve alınması tavsiye edilen önlemler:

Meteoroloji, fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımı başta olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı. Kıyı ve deniz trafiğinde hareket edeceklerin planlarını gözden geçirmesi, küçük teknilerin bağlanması ve dışarıda kalan gevşek eşya ile yapı elemanlarının sabitlenmesi gibi tedbirlerin alınması öneriliyor.

METEOROLOJİ, GÜNEY EGE’NİN KUZEYİNDE, ÇEŞME-DİDİM HATTINDA KUZEY VE KUZEYDOĞUDAN 50-75 KİLOMETRE HIZLA FIRTINA BEKLENDİĞİNİ DUYURDU.