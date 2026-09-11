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Güney Ege'de deniz güvenliğine yeni sorumlu: SG Yarbay Orhan Öğrenci göreve başladı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na atanan SG Yarbay Orhan Öğrenci görevine başladı; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ziyaret ederek başarı diledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güney Ege'de deniz güvenliğine yeni sorumlu: SG Yarbay Orhan Öğrenci göreve başladı

Güney Ege grup komutanlığı'nda görev değişimi

SG Yarbay Orhan Öğrenci, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı görevine resmen başladı. Atama sonrası gerçekleştirilen protokol ziyaretleri kapsamında, bölgesel deniz güvenliği ve yürütülen operasyonların koordinasyonu gündeme geldi.

makam ziyaretinde ele alınan konular:

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, göreve yeni atanan SG Yarbay Orhan Öğrenci'yi makamında kabul etti. Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ile deniz güvenliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; yerel yönetim ile sahil güvenlik arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

öncelikler ve iş birliği vurgusu:

Kaymakam Kaya, yeni komutana başarı dileklerini iletti. Görüşmede deniz güvenliği, arama-kurtarma hizmetleri ve yerel koordinasyon gibi öncelikli başlıkların önemine dikkat çekildi. Yetki devrinin ardından gerçekleştirilen bu tür temasların, bölgedeki güvenlik ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasında belirleyici olduğu vurgulandı.

Atama ve ziyaret, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile ilçe yönetimi arasındaki koordinasyonun sürdürülebilirliğine işaret ederken, önümüzdeki dönemde ortak çalışmaların artırılmasının beklendiği belirtildi.

MARMARİS KAYMAKAMI NURULLAH KAYA - SG YARBAY ORHAN ÖĞRENCİ

MARMARİS KAYMAKAMI NURULLAH KAYA - SG YARBAY ORHAN ÖĞRENCİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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