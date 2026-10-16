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Güney Ege'den incir, çam balı ve kekik için yol haritası

GEKA koordinasyonunda Aydın inciri, Muğla çam balı ve Denizli kekiği çalıştaylarında üretimden ihracata uzanan somut eylem önerileri belirlendi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Güney Ege'den incir, çam balı ve kekik için yol haritası

çalıştayın amacı ve kapsamı:

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yoğun katılımla düzenlenen Aydın İnciri, Muğla Çam Balı ve Denizli Kekiği çalıştayları; yerel ürünlerin üretimden markalaşmaya, pazarlamadan ihracata uzanan değer zincirlerini ele almak üzere gerçekleştirildi. Etkinlikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı' kapsamında yapıldı.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, illerde öncelikli ürünlerin belirlenmesiyle hazırlanan çalıştay programlarının hedefini şu sözlerle özetledi: 'Temel amacımız; Aydın inciri, Muğla çam balı ve Denizli kekiğinin üretimden ihracata uzanan değer zincirini birlikte değerlendirmek, öncelikli sorunları belirlemek ve uygulanabilir bir eylem planının temelini oluşturmaktır'. Çalıştaylarda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve sektör paydaşları yer aldı.

öne çıkan öneriler ve ürün bazında bulgular:

Aydın inciri:

Çalıştaylarda Aydın incirinde öncelikli olarak uygun kasa kullanımının yaygınlaştırılması ve mevcut depoların altyapısının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca soğuk hava depolama kapasitesinin artırılması ile ürün ömrünün ve ihracat potansiyelinin yükseltilebileceği değerlendirildi. Bu başlıklar, hasat sonrası kayıpların azaltılması ve katma değeri yüksek ürün geliştirme yolunda temel adımlar olarak belirlendi.

Muğla çam balı:

Muğla çam balı oturumlarında öne çıkan öneriler arasında sağlıklı atıştırmalık ürünlerin geliştirilmesi, çam balının sağlık etkilerine yönelik bilimsel çalışmaların artırılması ve ürünün apiterapik özellikleriyle tanıtılması yer aldı. Bu yaklaşımın hem iç pazarda talebi canlı tutacağı hem de ihracatta fark yaratacağı ifade edildi.

Denizli kekiği:

Denizli kekiği için çalıştay katılımcıları, üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine dayanıklı ve kaliteli çeşitlerin geliştirilmesi ile depolama ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını önerdi. Ayrıca barkod sistemi kurularak izlenebilirlik sağlanması, akıllı tarım ve mekanizasyonun desteklenmesi, kooperatiflere makine ve ekipman yardımı ve kekik rotası ile festival gibi tanıtım faaliyetlerinin artırılması tavsiye edildi. Tohum ekimi, hastalık-zararlı mücadelesi ve yabancı otlarla ilgili araştırmaların da planlandığı belirtildi.

rapor süreci ve beklenen etkiler:

Çalıştaylardan elde edilen veriler, her bir ürünün üretim kalitesinin artırılması, katma değerli ürün geliştirme, markalaşma ve pazarlama ile ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde somut eylem önerilerine dönüştürülüyor. Çalıştay raporlarının hazırlanma süreci devam ederken, bu bulguların bölge planlamasına ve destek programlarına yön vermesi hedefleniyor. Raporların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor ve GEKA, katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

EKA GENEL SEKRETERİ ÜMİT GÜLYAĞI İLLERDE ÖNCELİKLİ ÜRÜNLERİ BELİRLEYEREK ÇALIŞTAY PROGRAMI...

EKA GENEL SEKRETERİ ÜMİT GÜLYAĞI İLLERDE ÖNCELİKLİ ÜRÜNLERİ BELİRLEYEREK ÇALIŞTAY PROGRAMI YAPTIKLARINI BELİRTTİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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