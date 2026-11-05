Topçam yaylası'nda sonbaharın turuncu şöleni: kanlıca mantarları ormanı renklendiriyor

Topçam yaylası'nda sonbaharın renkli yüzü:

Tokat’ın doğal güzellikleriyle bilinen Topçam Yaylası ormanlarında, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kanlıca mantarları turuncuya çalan tonlarıyla öne çıktı. Sonbahar yağışlarının ardından, özellikle çam ağaçlarının bulunduğu nemli alanlarda ortaya çıkan mantarlar, orman zemininde dikkat çekici renkli görüntüler oluşturuyor.

Çıkış ortamı ve görünüm:

Kanlıca mantarları genellikle çam ağaçlarının çevresinde ve nemli topraklarda yetişiyor. Şapka biçimindeki yapı ve kendine has renkleri, mantarların orman tabanında topluluklar halinde görünmesini sağlıyor; bu görüntü ziyaretçilere sonbaharın değişen paletini sunduğu için doğaya ayrı bir estetik katıyor.

Yöre halkı için lezzet ve etkinlik:

Yörede sonbahar döneminde toplanan kanlıca mantarı, özgün aroması ve lezzetiyle sofralarda yer alıyor. Mantar toplamak için yaylaya çıkan vatandaşlar hem doğanın sunduğu manzara ve serin havanın tadını çıkarıyor hem de mevsimin bereketinden faydalanıyor. Kanlıca mantarını toplamak için Topçam yaylasına çıktığını söyleyen Süreyya Uygun "Şu an Topçam yaylasındayız. Sonbahar ayındayız. Kanlıca mantarının bol olduğu zamandayız. Biz de böyle hafta sonları gelip doğanın şifasından faydalanıyoruz. Herkesi bekleriz. Bu sene de yağışlardan dolayı çok fazla, herkesi bekleriz" dedi.

Renkli görüntüsü ve yöre halkı için taşıdığı ekonomik ve kültürel değerle kanlıca mantarları, Topçam Yaylası’nda sonbaharın simgelerinden biri haline geliyor.

Ormanın turuncu güzelliği sonbaharla birlikte gün yüzüne çıktı