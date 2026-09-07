Dolar 48,4304 +0,00%
Euro 56,3257 +0,13%
Bist 14.108,05 +0,68%
Altın Gram 6.970,39 -1,39%
EUR/USD 1,1627 +0,05%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Güney Lübnan'da gece saldırısı: Kfar Reman'da 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Kfar Reman'a düzenlediği gece saldırısında 2'si bebek olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi; 10 yaralı, arama-kurtarma sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Güney Lübnan'da gece saldırısı: Kfar Reman'da 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

Kfar Reman'da can kaybı ve yaralanmalar:

İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kfar Reman kasabasına gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 2'si bebek olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırının yerleşim yerini hedef aldığı bildirildi.

Saldırının ardından kasaba sokaklarında ve enkaz alanlarında yoğun bir kurtarma faaliyeti başladı; olayın etkileri bölge sakinleri üzerinde derin iz bıraktı.

Arama kurtarma çalışmaları:

Lübnan merkezli al-Manar televizyonu, kurtarma ekiplerinin enkazdan 10 yaralı çıkardığını ve diğer kişilere ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Ekipler, ulaşılmayan olası kişiler için bölgede inceleme yapmaya devam ediyor.

Saldırının bölgedeki yansımaları:

Gece boyunca gerçekleşen saldırılar, Kfar Reman'da yaşamı sekteye uğrattı; sağlık ve kurtarma birimleri yaralıların taşınması ve enkaz altındakilere ulaşılması için çalışıyor. Olayla ilgili bilgiler, yerel medya ve kurtarma kaynakları tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

İsrail güçlerinin Lübnan&#039;ın güneyindeki Kfar Reman kasabasına gece boyunca düzenlediği hava...

İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kfar Reman kasabasına gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da müdahale eden genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı
images

parkta kaydedilen saldırının görüntüleri aileye ulaşınca yardım istendi
images

Afyonkarahisar merkezindeki baskında 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elekt...
images

Ahbap'ın Kocaeli deposu raporu: malzemeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Melikgazi Kayseri Basketbol’un yeni transferi Morgan Jones sağlık kontrolünden geçti

parkta kaydedilen saldırının görüntüleri aileye ulaşınca yardım istendi

Afyonkarahisar merkezindeki baskında 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara bulundu

Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti