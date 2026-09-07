Güney Lübnan'da gece saldırısı: Kfar Reman'da 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

Kfar Reman'da can kaybı ve yaralanmalar:

İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kfar Reman kasabasına gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 2'si bebek olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırının yerleşim yerini hedef aldığı bildirildi.

Saldırının ardından kasaba sokaklarında ve enkaz alanlarında yoğun bir kurtarma faaliyeti başladı; olayın etkileri bölge sakinleri üzerinde derin iz bıraktı.

Arama kurtarma çalışmaları:

Lübnan merkezli al-Manar televizyonu, kurtarma ekiplerinin enkazdan 10 yaralı çıkardığını ve diğer kişilere ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Ekipler, ulaşılmayan olası kişiler için bölgede inceleme yapmaya devam ediyor.

Saldırının bölgedeki yansımaları:

Gece boyunca gerçekleşen saldırılar, Kfar Reman'da yaşamı sekteye uğrattı; sağlık ve kurtarma birimleri yaralıların taşınması ve enkaz altındakilere ulaşılması için çalışıyor. Olayla ilgili bilgiler, yerel medya ve kurtarma kaynakları tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kfar Reman kasabasına gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.