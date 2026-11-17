Manisa İstihdam Ofisi kentte iş gücünü buluşturuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Manisa İstihdam Ofisi (MİO), istihdama yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar ofis, 3.716 kayıtlı iş arayanı 225 firma ile eşleştirirken, bu süreçten yararlanarak 363 vatandaşın iş sahibi olmasına katkı sağladı. Ofisin çalışmaları, yayımlanan 528 iş ilanı, düzenlenen 64 toplu iş görüşmesi ve firmalardan alınan 59 başarı hikâyesiyle somut sonuçlara dönüştü.

kayıt, eşleştirme ve başarı hikâyeleri:

Ofis, iş arayanların eğitim, mesleki yeterlilik ve deneyimlerine uygun pozisyonlarla eşleştirilmesine odaklanıyor. İşverenlerle yürütülen eşleştirme sürecinde hem firmaların nitelikli personele erişimi kolaylaşıyor hem de vatandaşların uygun iş fırsatlarına yönlendirilmesi sağlanıyor. Yayımlanan ilanların ve toplu görüşmelerin sonuçları, ofisin bölgedeki istihdam ağını güçlendirdiğini gösteriyor.

kariyer portalı 7/24 erişim sağlıyor:

Manisa İstihdam Ofisi bünyesindeki kariyer portalı, iş arayanlar ve işverenler için ücretsiz erişim sunuyor. Vatandaşlar portal üzerinden haftanın 7 günü 24 saat özgeçmiş oluşturup başvuru yapabiliyor. Manisa’da faaliyet gösteren fabrikalar, KOBİ’ler, esnaf ve özel sektör firmaları ise ücret ödemeden ilan yayımlayıp adayların özgeçmişlerini inceleyebiliyor. Ayrıca düzenlenen toplu iş görüşmeleriyle firmalar bir arada çok sayıda adayla görüşme fırsatı buluyor.

mesleki kurslarla nitelik hedefi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş gücü piyasasının beklentilerine uygun nitelikli personel yetiştirmek amacıyla farklı kurumlarla iş birliği içinde mesleki kurslar düzenleyecek. Bu kurslarla vatandaşların yeni meslekler edinmesi ve mevcut becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin, personel ihtiyacı olan firmalarda istihdam edilmeleri için ofis tarafından yürütülecek çalışmalarla destek sağlanacak. Mesleki kurs duyuruları ve başvuru koşulları kariyer portalı üzerinden paylaşılacak.

başkanın değerlendirmesi ve iletişim bilgileri:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MİO Kariyer Portalı ile iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdiklerini belirtti. Dutlulu, portalın her iki taraf için önemli kolaylıklar sağladığını vurgulayarak haftanın 7 günü 24 saat erişim, ücretsiz ilan yayınlama ve düzenlenecek toplu iş görüşmeleriyle firmaların çok sayıda adayla bir arada olacağını ifade etti. Ayrıca farklı kurumlarla yürütülecek mesleki eğitimlerin, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Manisa İstihdam Ofisi hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ve personel ihtiyacı bulunan firmalar 0236 231 45 80 numaralı telefondan 1030 ve 1031 dahili hatlar üzerinden bilgi alabiliyor. İş arayanlar ofisi doğrudan ziyaret ederek kayıt oluşturup danışmanlık hizmeti alabilir; güncel ilanlar ve duyurular ise ofisin Instagram hesabı üzerinden takip edilebilir.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HİZMET VEREN MANİSA İSTİHDAM OFİSİ, BUGÜNE KADAR 3 BİN 716 İŞ ARAYANI 225 FİRMAYLA BULUŞTURURKEN 363 VATANDAŞIN İŞ SAHİBİ OLMASINA KATKI SAĞLADI. ÜCRETSİZ KARİYER PORTALI ÜZERİNDEN 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VEREN OFİS, İŞ ARAYANLARLA İŞVERENLER ARASINDA KÖPRÜ OLUYOR.