Belediye destekleriyle üreticiye erişim ve güvenlik güçlendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla düzenlediği dağıtımlarla 6 ilçede çok sayıda küçük ölçekli üreticinin yanına gitti. Destek programı kapsamında 677 üreticiye toplam 20.310 fidan ile arıcılıkta güvenliği artırmak üzere 290 arı yetiştiricisine güneş panelli solar kameralar dağıtıldı.

Fidan dağıtımı ve hedefler:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, badem, Gemlik ve Sarıulak zeytini, ceviz ve alıç gibi türlerin yaygınlaştırılması ve meyve üretim alanlarının geliştirilmesi hedeflendi. Destek programında fidanların hibe oranı %50 olarak uygulandı. Dağıtımlar ilçelere göre şu şekilde gerçekleşti: Akdeniz 152 üretici, Çamlıyayla 28 üretici, Mezitli 76 üretici, Tarsus 197 üretici, Toroslar 158 üretici ve Yenişehir 66 üreticiye fidan teslim edildi.

Solar kameralar ve arıcılık desteği:

Arıcılık faaliyetlerinin güvenliğini artırmak ve arılıkların uzaktan izlenmesini sağlamak amacıyla Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı, 75 ile 500 arılı kovan arasında sahip üreticilere yüzde 100 hibeli güneş panelli solar kameralar verildi. Bu kapsamda dağıtım, Tarsus'ta 205 ve Çamlıyayla'da 85 olmak üzere toplam 290 arı yetiştiricisine ulaştı.

Yerel yönetim vurgusu ve ileriye dönük yaklaşım:

Dağıtım töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Orhun Çakır, artan maliyetlerin üreticiyi zorladığını vurgulayarak tarımsal üretimin sürdürülmesinin tüm toplum açısından önemine dikkat çekti: "Çiftçimiz üretmekten vazgeçerse bunun sonuçlarını hepimiz yaşarız. Vatandaşlar pazarda, markette daha yüksek fiyatlarla karşılaşır."

Tarım desteklerinin süreceğini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, söz konusu fidanların "geleceğe yatırım" olduğunu ifade etti ve Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Şahutoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilerle sahada buluşmaya ve sorunlara çözüm üreten projeler yapmaya devam edeceğini belirtti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİMİ DESTEKLEMEK AMACIYLA 6 İLÇEDE 677 ÜRETİCİYE TOPLAM 20 BİN 310 FİDAN, 290 ARI YETİŞTİRİCİSİNE İSE GÜNEŞ PANELLİ SOLAR KAMERA DESTEĞİ SAĞLANDI.