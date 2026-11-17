Milas-Bodrum'ta Ekim performansı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre Milas-Bodrum Havalimanında Ekim ayında hizmet verilen yolcu sayısı 397 bin 775 kişi olarak kaydedildi. Aynı dönemde havalimanında 3 bin 284 uçak trafiği gerçekleşti ve taşınan yük miktarı 4 bin 201 ton oldu.

On aylık kümülatif veriler

2026 yılının Ocak-Ekim döneminde Milas-Bodrum Havalimanı, 10 aylık süreçte toplam 4 milyon 315 bin 889 yolcuya hizmet verdi. Bu dönemde gerçekleşen uçak trafiği 39 bin 008 olarak bildirilirken, taşınan toplam yük miktarı 45 bin 354 ton seviyesinde gerçekleşti.

Hareketliliğin işaretleri

Açıklama, özellikle Ekim ayındaki yolcu ve uçuş verilerinin yaz sezonu hareketliliğinin etkisinin sürdüğünü gösterdiğini işaret ediyor. On aylık toplamlar, havalimanının bölgesel ulaşım ve turizm açısından önemli bir merkez olma karakterini koruduğunu ortaya koyuyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi verileri, hem aylık hem de kümülatif bazda taşıma kapasitesi ve yük hacminde sağlanan rakamları resmi olarak belgeledi. Rakamlar, havalimanının yıl içindeki operasyonel yoğunluğuna ışık tutuyor.

MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 10 AYDA 4 MİLYON 316 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ