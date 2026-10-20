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Güneyyaka'da çıkan yangın bir evi küle çevirdi, can kaybı yok

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; can kaybı olmadı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güneyyaka'da çıkan yangın bir evi küle çevirdi, can kaybı yok

Güneyyaka Mahallesi'nde yangın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi ve çevredeki vatandaşlar da müdahale çalışmalarına destek verdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin ortak müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı; ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatıldı:

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi; yetkililerce can kaybı olmadığı açıklandı. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla ilgili birimler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

AYDIN’DA ÇIKAN YANGINDA BİR EV KÜLE DÖNDÜ

AYDIN’DA ÇIKAN YANGINDA BİR EV KÜLE DÖNDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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