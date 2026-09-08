Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümü: adli süreçteki sanığa 18 yıl 10 ay hapis

davanın kararı:

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. Adli süreçteki çocuk E.Ç. hakkında hüküm verildi.

suçlamalar ve hüküm:

Mahkeme, sanığı 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından mahkûm etti. Toplam ceza 18 yıl 10 ay hapis olarak kaydedildi.

süreç ve hukuki durum:

Kararda, sanığın adli süreçteki çocuk statüsünde olduğu not edildi ve yargılama bu durum göz önünde bulundurularak yürütüldü. Mahkeme kararı, davanın esasına ilişkin hükmü içeriyor.

İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, adli süreçteki çocuk E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme’, ’6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ile 'zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı