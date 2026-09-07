Güngören'de Atlas Çağlayan davasında yarın karar bekleniyor

Güngören olayının yargı süreci

İstanbul Güngören'de 14 Ocak akşamı bir kafede çıkan tartışma sırasında bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili dava, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Olayda şüpheli olarak yer alan ve Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olduğu belirtilen E.Ç. (14) hakkında soruşturma başlatıldı; Çağlayan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mütalaa ve ceza talebi:

İlk duruşma 9 Haziran tarihinde görüldü; Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcılık, şüpheli E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. İddianamede ayrıca ceza aralığı olarak 13 yıl 6 ay ile 21 yıl 7 ay 15 gün arasında bir yaptırım öngörüldüğü bildirildi.

İddianameden deliller ve tespitler:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, olayın 14 Ocak saat 20.16 civarında yaşandığı, SSÇ E.Ç.'nin Çağlayan'ı bıçakladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü kaydedildi. Adli Tıp Kurumu raporu; mağdurun vücudunda göğüs ön ortada 3,5 santimetre ve göğüs solda 1,5 santimetre olmak üzere kayda geçen kesi izleri bulunduğunu, otopside iki adet kesici delici alet yarası tespit edildiğini ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğunu belirtiyor.

Görüntü inceleme tutanaklarına göre, olay günü E.Ç. ve arkadaşlarının kafede oturduğunu, Atlas'ın geldiğini, E.Ç.'nin kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığını, Atlas ve arkadaşlarının SSÇ ve arkadaşlarının arkasından gittiğini; E.Ç.'nin cebinden bıçak çıkardığı, elindeki bıçağı Çağlayan'a 2-3 defa sallayarak yaraladığı ve sonrasında şüphelinin arkadaşlarıyla kaçtığı kaydedildi. Şüphelinin telefonunda elinde silah bulunan birden fazla fotoğraf ile tek başına silah fotoğrafları ve bir çakı fotoğrafı bulunduğu iddianamede yer aldı. Ayrıca tarafların üç aylık baz verilerinde aralarında herhangi bir baz kaydına rastlanmadığı bildirildi.

Yarınki duruşma ve beklenen karar:

Davanın ikinci duruşması yarın saat 10.00'da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mahkeme heyetinin duruşmada kararını açıklaması bekleniyor; kararın verilmesi halinde ceza ve tutukluluğun akıbeti netleşecek.

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