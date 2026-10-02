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Günlük kullanıma uygun balistik okul çantası okullarda önleyici güvenlik sunuyor

Savunma sanayii şirketi, öğrencilerin günlük kullanabileceği ve mermi ile bıçak tehdidine karşı koruma sağlayan balistik okul çantası geliştirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Günlük kullanıma uygun balistik okul çantası okullarda önleyici güvenlik sunuyor

Savunma sanayisinden öğrencilere yönelik koruyucu çanta

Türkiye’de okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir ekip, öğrenciler için özel olarak tasarlanmış balistik okul çantası geliştirdi. Projeyi yürüten ekip Ankara merkezli çalışmalarıyla gündeme gelirken, ürünün amacı öğrencilerin saldırı anında kendilerini koruyabilmelerine yardımcı olmak olarak açıklandı.

Ürün tasarımı ve kullanım amacı:

İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Evci projeyi tanımlarken, çocukların güvenliğinin öncelik olduğunu vurguladı ve dünyada ve Türkiye’deki okul saldırılarının bu çalışmayı başlatmalarına neden olduğunu belirtti. Evci, çantanın günlük okul hayatında fark edilmeden kullanılabilecek şekilde tasarlandığını; formunun hem yetişkin çanta formuna hem de çocukların normal alışkanlıklarına uygun okul çantası formatına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Evci, Kahramanmaraş ve Manisa’da yaşanan saldırıların ardından çanta formuna ağırlık verdiklerini aktarırken, ürünün öncelikli hedefine ilişkin olarak ticarî kaygıdan ziyade çocukların güvenliğine katkı sağlama isteğini öne çıkardı. Ayrıca ürünün Türkiye’de bir ilk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Testler ve teknik koruma:

Geliştirilen çantanın iç kısmında balistik koruma bulunduğu, kullanılan özel malzemeler sayesinde kurşun ve kesici aletlere karşı bariyer görevi gördüğü belirtildi. Evci, çantanın normal bir okul çantasına göre 300 gram daha ağır olduğunu, bunun öğrenciler için önemli bir yük oluşturmadığını bildirdi.

Ürünün dayanıklılığına ilişkin açıklamada, testlerin uluslararası bir laboratuvarda yapıldığı ve ekip tarafından gerçekleştirilen atış testleriyle desteklendiği ifade edildi. Yapılan testlerde çantanın 3,57 milimetre, 5,56 milimetre, 9 milimetre ve 44 Magnum mermilerine ile şarapnel parçalarına karşı koruma sağladığı; ayrıca kesici alet darbelerine dayanıklı olduğu kaydedildi. Evci, atış testleri sonucunda çantaya herhangi bir zarar gelmediğini aktardı.

Proje ekibi, ürünün askeri tarzda değil, çocuklara uygun ve günlük yaşam içinde dikkat çekmeden kullanılabilecek bir tasarım olduğunu vurguluyor. Amaçlarının sadece olay sonrası müdahale değil, muhtemel risklere karşı önceden tedbir alarak öğrencilerin güvenliğini artırmak olduğuna dikkat çekildi.

Geliştirilen balistik okul çantası, okullarda alınan güvenlik önlemlerinin tamamlayıcısı olarak konumlandırılıyor; ekip, ürünün yaygınlaşması halinde öğrencilerin maruz kalabileceği tehlikelere karşı ek bir savunma sağlanacağını öngörüyor.

TÜRKİYE&#039;DEKİ OKULLARDA YAŞANAN SİLAHLI SALDIRILAR SEBEBİYLE SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA FAALİYET...

TÜRKİYE'DEKİ OKULLARDA YAŞANAN SİLAHLI SALDIRILAR SEBEBİYLE SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN BİR ŞİRKET, ÖĞRENCİLER İÇİN BALİSTİK OKUL ÇANTASI GELİŞTİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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