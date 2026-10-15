Günübirlikten konaklamaya: Manisa'nın turizm rotası

program ve katılımcılar:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Dostlar Meclisi'nin "Şehrimizi Konuşuyoruz" temalı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi danışmanları Gökhan Turhan ve Ahmet Tınazlı, Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dutlulu, buluşmanın amacının vatandaşların merak ettiği konuları ele almak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.

kent yaşamı ve saha önceliği:

Dutlulu, kentte hemen hemen her iş kolundan ve her mahalleden temsilcilerin bulunmasının kendisini memnun ettiğini belirtti. Şehrin 10. katından görülen manzaranın etkileyici olduğunu ancak yukarıdan bakıldığında şehir gerçeklerinin her zaman görünmediğini vurguladı; Şehzadeler'deki çarpık kentleşme ile diğer bölgelerdeki farklı kentleşme sorunlarına dikkat çekti. Vatandaşlarla doğrudan iletişimi önemseyen Dutlulu, sosyal medyanın sağladığı anlık diyaloglardan ve sahada birebir temasın getirdiği geri bildirimlerden söz etti.

Ben sahada olmayı seven bir belediye başkanıyım. Vatandaşların dile getireceği fikirlerin belediyenin gözden kaçırdığı konuları aydınlatacağını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

turizm stratejisi ve adım adım hedefler:

Dutlulu, Manisa'yı sanayi ve tarımın yanı sıra turizmle de öne çıkarma planını detaylandırdı. Turist çekmenin adım adım olacağını belirterek, tek bir tarihi eserin gösterilmesinin yeterli olmayacağını; gastronomi, eğlence, tarihi ve kültürel değerlerin bir bütün olarak sunulması gerektiğini söyledi. Manisa kebabı, odun köftesi ve diğer yöresel lezzetlerin ziyaretçi çekmeye başladığını ifade eden Dutlulu, turistlerin akşam saatlerinde kentte vakit geçirebilmesi için eksiklerin bulunduğunu ve bu alanda çalışma yapılacağını belirtti.

Dutlulu, Kültür Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen toplantıda yaklaşık 15 TÜRSAB temsilcisi ile görüşüldüğünü, bu toplantıda turistlerin şehirde geçirecekleri vakit ve akşam etkinliklerinin öneminin gündeme geldiğini aktardı.

kültürel etkinliklerin tanıtmaya katkısı:

Manisa'nın tanıtımında kültürel etkinliklerin rolüne işaret eden Dutlulu, düzenlenen Goran Bregovic konserinin yalnızca bir konser olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, etkinliğin tek bir hesap üzerinden 8,5 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Dutlulu, bunun Manisa'nın tanıtımı için atılmış adımların bir parçası olduğunu vurgulayarak "İlk hedefimiz günübirlik turları artırmak. Sonraki hedefimiz ise turistlerin Manisa’da konaklamasını sağlamak" ifadelerini yineledi.

Kula'nın tarihi evleri ve jeoparkı ile Salihli başta olmak üzere şehrin tüm turizm değerlerinin öne çıkarılması gerektiğini belirten Dutlulu, Kültür ve Turizm kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütüleceğini ve tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağını söyledi.

Program, Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar'ın Dutlulu'ya teşekkür ve çiçek takdimiyle son buldu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, MANİSA DOSTLAR MECLİSİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK KENTİN GELECEĞİ VE PROJELER HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. MANİSA’YI SANAYİ VE TARIMIN YANI SIRA TURİZMLE DE ÖNE ÇIKARMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTEN BAŞKAN DUTLULU, "İLK HEDEFİMİZ GÜNÜBİRLİK TURLARI ARTIRMAK. SONRAKİ HEDEFİMİZ İSE TURİSTLERİN MANİSA’DA KONAKLAMASINI SAĞLAMAK" DEDİ.