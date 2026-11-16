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Gürbulak'ta valizden çıkan 10 milyonluk metamfetamin

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan giriş yapan bir yolcunun valizinde gizlenmiş 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi; değeri 10 milyon 185 bin lira.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gürbulak'ta valizden çıkan 10 milyonluk metamfetamin

Gürbulak gümrük kapısı'nda valizde metamfetamin ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde uyuşturucu madde bulundu. Olay, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu'nda gerçekleştirildi.

bulgu ve miktar:

Yapılan incelemede valize gizlenmiş 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi.

piyasa değeri ve değerlendirme:

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon 185 bin lira olduğu belirtildi.

AĞRI’DA 10 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

AĞRI’DA 10 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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