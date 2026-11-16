Gürbulak'ta valizden çıkan 10 milyonluk metamfetamin

Gürbulak gümrük kapısı'nda valizde metamfetamin ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde uyuşturucu madde bulundu. Olay, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu'nda gerçekleştirildi.

bulgu ve miktar:

Yapılan incelemede valize gizlenmiş 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi.

piyasa değeri ve değerlendirme:

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon 185 bin lira olduğu belirtildi.

AĞRI’DA 10 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ