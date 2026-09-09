Tahliye sırasında kalp krizi: Aksu yangınında 53 yaşındaki yurttaş uğurlandı

Yangının seyri ve tahliye süreci:

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesinde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, yerleşim yerlerinden uzak alanlarda sürerken, rüzgarın ters dönmesiyle alevler dün akşam saatlerinde Yeşilkaraman Mahallesini sardı.

Mahallede görevli personel ve sakinler, güvenlik gerekçesiyle hızla tahliye edildi. Yetkililer, yangının üçüncü gününde enerjisinin düşürüldüğünü belirtirken, karadan ve havadan müdahalelerin koordineli şekilde sürdüğünü açıkladı.

Kalp krizi geçiren vatandaşın ölümü:

Tahliye edilen mahalle sakinleri arasında bulunan Hasan Kahya (53), güvenli bölgeye ulaştırılmasının ardından fenalaştı. Daha önceden bilinen kalp rahatsızlığı bulunan Kahya'ya, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hızlı müdahale yapıldı; ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve vefat etti.

Cenaze töreni ve mahalle tepkisi:

Kahya için bugün Yeşilkaraman mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Yakınları, mahalle sakinleri ve görevli personel, dualar eşliğinde 53 yaşındaki yurttaşı son yolculuğuna uğurladı. Tören sırasında bölgedeki hassasiyet ve dayanışma öne çıktı.

Yetkililer, yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve tahliye edilen bölge sakinlerinin durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE DEVAM EDEN YANGINDA YEŞİLKARAMAN MAHALLESİ’Nİ SARAN ALEVLER NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARDAN BİR KRİZİ GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. 53 YAŞINDAKİ VATANDAŞIN CENAZESİ BUGÜN DUALAR EŞLİĞİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.