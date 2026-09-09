Dolar 48,4616 +0,01%
Euro 56,5021 +0,31%
Bist 14.613,61 +1,45%
Altın Gram 6.945,59 +0,42%
EUR/USD 1,1650 +0,17%
Brent Petrol 100,65 +2,79%
--°

Tahliye sırasında kalp krizi: Aksu yangınında 53 yaşındaki yurttaş uğurlandı

Aksu'daki yangın sırasında tahliye edilen 53 yaşındaki Hasan Kahya, fenalaşarak kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi; cenazesi Yeşilkaraman'da uğurlandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:20

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 15:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tahliye sırasında kalp krizi: Aksu yangınında 53 yaşındaki yurttaş uğurlandı

Yangının seyri ve tahliye süreci:

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesinde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, yerleşim yerlerinden uzak alanlarda sürerken, rüzgarın ters dönmesiyle alevler dün akşam saatlerinde Yeşilkaraman Mahallesini sardı.

Mahallede görevli personel ve sakinler, güvenlik gerekçesiyle hızla tahliye edildi. Yetkililer, yangının üçüncü gününde enerjisinin düşürüldüğünü belirtirken, karadan ve havadan müdahalelerin koordineli şekilde sürdüğünü açıkladı.

Kalp krizi geçiren vatandaşın ölümü:

Tahliye edilen mahalle sakinleri arasında bulunan Hasan Kahya (53), güvenli bölgeye ulaştırılmasının ardından fenalaştı. Daha önceden bilinen kalp rahatsızlığı bulunan Kahya'ya, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hızlı müdahale yapıldı; ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve vefat etti.

Cenaze töreni ve mahalle tepkisi:

Kahya için bugün Yeşilkaraman mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Yakınları, mahalle sakinleri ve görevli personel, dualar eşliğinde 53 yaşındaki yurttaşı son yolculuğuna uğurladı. Tören sırasında bölgedeki hassasiyet ve dayanışma öne çıktı.

Yetkililer, yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve tahliye edilen bölge sakinlerinin durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE DEVAM EDEN YANGINDA YEŞİLKARAMAN MAHALLESİ’Nİ SARAN ALEVLER NEDENİYLE...

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE DEVAM EDEN YANGINDA YEŞİLKARAMAN MAHALLESİ’Nİ SARAN ALEVLER NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARDAN BİR KRİZİ GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. 53 YAŞINDAKİ VATANDAŞIN CENAZESİ BUGÜN DUALAR EŞLİĞİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan araçta dört kişi hayatını kaybetti
images

Piazza alışveriş merkezinde takip edilip yakalanan kadın tutuklandı
images

Efeler'de otluk yangınına müdahale sürüyor
images

Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de iki evden ziynet eşyası çalan üç kişi cezaevine gönderildi

Merkezi kütüphane ve kampüs meydanı Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne geliyor

Kestel, Sapanca fuarında fidancılık ve süs bitkileri gücünü sergiledi

Okullar için Adıyaman'da trafik ve güvenlik seferberliği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali