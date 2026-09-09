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Kahta Marangozlar Sanayi Bölgesi'nde elektrik kaynaklı iş yeri yangını kontrol altına alındı

Kahta Marangozlar Sanayi Bölgesi'nde elektrik panelinden çıktığı belirtilen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahta Marangozlar Sanayi Bölgesi'nde elektrik kaynaklı iş yeri yangını kontrol altına alındı

Kahta Marangozlar Sanayi Bölgesi'nde elektrik kaynaklı iş yeri yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Marangozlar Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek büyümeden söndürdü.

yangının çıkış nedeni ve müdahale:

Olayda yangının, iş yerindeki elektrik paneli aksamından çıktığının belirtildiği bildirildi. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevre iş yerlerine sıçramasını engelledi ve yangın kontrol altına alındı. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

oluşan zarar ve soruşturma:

Yangının hızlı söndürülmesi, daha büyük bir facianın önüne geçti; ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili adli ve idari boyutları kapsayan soruşturma sürüyor ve yetkililer yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA MARANGOZLAR SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR İŞ YERİNİN ELEKTRİK PANELİNDEN ÇIKTIĞI...

ADIYAMAN’IN KAHTA MARANGOZLAR SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR İŞ YERİNİN ELEKTRİK PANELİNDEN ÇIKTIĞI BELİRTİLEN YANGIN, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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