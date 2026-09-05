Putin Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile Ukrayna'da çözüm seçeneklerini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner'i Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda kabul etti. Konuklar, restorandan çıkışlarının ardından konvoy eşliğinde saraya geldi ve Putin tarafından el sıkışılarak karşılandı.

Basına açık bölüm ve görüşmenin kapsamı:

Görüşmenin basına açık kısmı, Kremlin Senato Sarayı'ndaki tören ofisinde gerçekleştirildi. Putin burada Witkoff ve Kushner ile Ukrayna'da çözüm sağlanmasına yönelik tüm seçenekleri ele almayı planladığını söyledi ve müzakerecilerle çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Putin, Witkoff ve Kushner'e güven duyduğunu vurgularken Trump'ın çatışmanın çözümüne yardımcı olma kararlılığını sürdürdüğünü ve bu tür temasların yararlı olduğunu ifade etti.

Üç günlük duraklama ve sonraki adımlar:

Toplantıda, Rusya'nın bu gece yarısından itibaren Kiev'e yönelik saldırılarını 3 gün süreyle durdurma kararı da masaya yatırıldı. Kremlin açıklamasına göre Kiev yönetimi de buna karşılık Moskova'ya yönelik saldırılarını büyük ölçüde azalttı. Witkoff, bu karar nedeniyle Putin'e teşekkür etti.

Kremlin'de yapılan görüşmenin, Putin'in ABD'nin özel temsilcileriyle gerçekleştirdiği altıncı görüşme olduğu belirtildi. Ayrıca Trump, görüşme öncesi basına, Witkoff ve Kushner'in "savaşı sona erdirecek bir öneriyle" Rusya'ya gittiğini açıklamıştı.

Görüşmenin ardından Witkoff ve Kushner'in, yarın daha fazla görüşme gerçekleştirmek üzere Kiev'e gitmesi bekleniyor. Toplantı, iki tarafın diplomatik kanalları kullanarak çözüm arayışına devam ettiğini gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi.