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Gürsu'da 1000 polisle asayiş uygulaması: ruhsatsız silah ve metamfetamin ele geçirildi

Gürsu'da 1000 polisle düzenlenen uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 26 fişek ve 5,4 gram metamfetamin ele geçirildi; cezalar kesildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gürsu'da 1000 polisle asayiş uygulaması: ruhsatsız silah ve metamfetamin ele geçirildi

Gürsu'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, ilçe genelinde sabit yol, hareketli yol ve umuma açık işyerlerine yönelik denetimler yapıldı. Operasyona yaklaşık 1000 polis katıldı ve saha çalışmaları çok yönlü yürütüldü.

uygulamanın kapsamı:

Ekipler; Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden oluşan bir ekiple görev aldı. Sabit ve hareketli yol uygulamalarında toplam 539 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı, bunun yanında araç ve işyeri kontrolleri eş zamanlı sürdürüldü.

ele geçirilenler ve yapılan işlemler:

Kontrollerde 1 adet 9 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile 26 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 5,4 gram metamfetamin bulundu ve bu hususla ilgili olarak 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Trafik denetimlerinde 232 araç kontrol edildi ve 5 araç sürücüsüne toplam 27 bin 224 lira cezai işlem uygulandı.

umuma açık işyeri denetimleri:

Denetimlerde 15 işyeri kontrol edilirken, 325 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Bir işyerinde çıkar amaçlı kumar oynandığı tespit edildi; işyeri sorumlusu hakkında 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 5 kişiye ise Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında toplam 58 bin 20 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulama, ilçede asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak planlı şekilde yürütüldü ve tespit edilen ihlaller hakkında yasal süreç başlatıldı.

BURSA’DA 1000 POLİSLİ ASAYİŞ UYGULAMASI: RUHSATSIZ TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

BURSA’DA 1000 POLİSLİ ASAYİŞ UYGULAMASI: RUHSATSIZ TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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