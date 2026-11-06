Dolar 50,1543 +0,06%
Euro 55,9363 -0,42%
Bist 11.444,82 +0,98%
Altın Gram 6.546,25 -1,31%
EUR/USD 1,1150 -0,61%
Brent Petrol 98,82 +0,54%
--°

Yeşilyurt belediye meclisi kasım toplantılarını tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi kasım toplantılarını tamamladı. Yakınca'daki rezerv yapı alanı için protokol yetkisi verildi 80 taşınmazın satışı gündeme alındı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt belediye meclisi kasım toplantılarını tamamladı

Kasım ayı birleşimleri sonuçlandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, kasım ayına ait olağan oturumların son birleşimini tamamlayarak gündem maddelerini karara bağladı. Toplantı, Yeşilyurt Belediye Binası Meclis Salonu'nda Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı başkanlığında yapıldı. Meclis, ilk olarak 4 Kasım 2026 tarihli kasım ayı birinci birleşimine ait karar özetini kabul etti ve mazeret bildiren üyelerin dilekçelerini değerlendirdi.

Yakınca rezerv yapı alanına yönelik protokol:

Gündemde öne çıkan konulardan biri, rezerv yapı alanı ilan edilerek belediyeye devredilen ve yaklaşık 144 dönümlük alana ilişkin taşınmazlardı. Bahsi geçen alan içinde yer alan Yakınca Mahallesi 755 ada 1 parsel ile 755 ada 2 parsel için süreçlerin hızlandırılması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İmar ve İnşaat A.Ş. arasında "İş Birliği ve Ortak Hizmet Uygulamaları Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalanması görüşüldü. Protokolün yürürlüğe konulması ve imzalanması yetkisi, meclis kararıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e verildi.

Belediyeye ait taşınmazların satışı:

Toplantıda ayrıca, Yeşilyurt'un çeşitli mahallerinde mülkiyeti belediyeye ait toplam 80 taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışının yapılıp yapılamayacağı değerlendirildi. Satış kararı alınması durumunda, satışa ilişkin tüm iş ve işlemlerin uygulama aşamasında Belediye Encümeni tarafından yürütülmesi kararlaştırılacak unsurlar arasında yer aldı.

Kasım ayı oturumlarını tamamlayan Meclis, bir sonraki toplantısını 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirecek. Aralık birleşiminde yeni gündem maddeleri meclis üyelerince görüşülerek karara bağlanacak.

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTILARINI TAMAMLADI

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTILARINI TAMAMLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İhsangazi'de sonbahar ile kışın buluştuğu beyaz panorama
images

Samsun'da anneler parkı dönüşümü sosyal hayatı güçlendirecek
images

Kaz Dağları'nda zirveler kışın ilk beyazıyla kaplandı
images

Antalya, COP31'de 72 etkinlikle kentin iklim deneyimini dünyaya taşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan Gazze barış anlaşması uyarısı: İsrail’e iltimas eleştirisi

İhsangazi'de sonbahar ile kışın buluştuğu beyaz panorama

Jandarmanın 74 saatlik kamera incelemesi Tarsus'taki hırsızlığı çözdü

Fidan'ın KKTC programında Üstel ile Başbakanlık Ofisi'nde görüşme

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi