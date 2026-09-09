Gürsu'da mahalle buluşmaları: talepler yerinde, çocuklar eğlenceyle buluşuyor

Mahalle buluşmaları ihtiyaçlara odaklanarak ilerliyor

Gürsu Belediyesi'nin yürüttüğü Mahalle Buluşmaları programı kapsamında ilçe genelinde düzenlenen toplantılarda vatandaşlar ile Başkan Mustafa Işık doğrudan bir araya geliyor. Başkan Işık, sahada yaptığı görüşmelerde gelen talepleri dinliyor ve çözüm önceliklerini yerinde tespit ediyor.

Vatandaş talepleri ve nokta odaklı planlamalar:

Mahalle mahalle gerçekleştirilen ziyaretlerde, ekipler ve başkan birlikte alan incelemeleri yapıyor. Bu görüşmeler sonucu ortaya çıkan nokta odaklı ihtiyaçlar kayıt altına alınıyor ve mevcut iş planları bu önceliklere göre yeniden gözden geçiriliyor.

Parklar ve çocuk etkinliklerine verilen önem:

Programın bir diğer ayağını çocuklara yönelik etkinlikler oluşturuyor. Başkan Işık, düzenlenen şenlik ve oyun alanlarında çocuklarla vakit geçiriyor; belediye, çocukların güvenle ve keyifle zaman geçirebileceği alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Toplamda 15 farklı mahallede yürütülen Mahalle Buluşmaları, haftanın farklı günlerinde farklı parklarda devam ediyor ve belediye ile yurttaş arasındaki bağların güçlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

GÜRSU BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MAHALLE BULUŞMALARI PROGRAMI KAPSAMINDA İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA DÜZENLENEN BULUŞMALARDA VATANDAŞ VE BAŞKAN MUSTAFA IŞIK BİR ARAYA GELİYOR.