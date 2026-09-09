Hizmet kalitesini yükseltme hedefiyle Nazilli Devlet Hastanesi'nde hekimler toplandı

Toplantı özeti

Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi ile hekim kadrosu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve kurum içi işleyişi güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Op. Dr. Şafak Çalışkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Feyza Türkmen İlkkahraman, Op. Dr. Günhan Turhan ve Dr. Barbaros Küçükoğlu ile hastanede görev yapan hekimler katıldı.

Gündem ve öncelikler:

Toplantıda poliklinik, servis ve acil hizmetlerinin işleyiş süreçleri kapsamlı biçimde değerlendirildi. SDS ve kalite standartları toplantının önemli başlıklarından biri olurken, SDS uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kalite süreçlerinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, hasta odaklı yaklaşımın ve koordinasyonun artırılmasının hasta memnuniyetine olumlu yansıyacağı görüşünde birleşti.

Sorunlar ve çözüm arayışları:

Hastane yönetimi ile hekimler arasında gerçekleştirilen karşılıklı görüş alışverişinde, hizmet sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar tespit edilip çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda önerilen adımların önceliklendirilmesi ve uygulamaya dönük planlama yapılması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede kalite yönetimi ve hasta memnuniyetine yönelik çalışmaların hızlandırılması hedeflendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplantının, Nazilli halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltme, kurum içi koordinasyonu güçlendirme ve hizmet kalitesini artırma açısından verimli geçtiği bildirildi.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE DÜZENLENEN HEKİM TOPLANTISINDA POLİKLİNİK, SERVİS VE ACİL HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİ DEĞERLENDİRİLİRKEN, SDS VE KALİTE STANDARTLARI İLE HASTA MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.