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Nazilli'de halk için yeni nefes: İstasyon Meydanı'na Kent Lokantası geliyor

Nazilli Belediyesi İstasyon Meydanı'nda içi yenilenen Kent Lokantası ile uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemek hizmetini en kısa sürede sunacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nazilli'de halk için yeni nefes: İstasyon Meydanı'na Kent Lokantası geliyor

kent lokantası projesi ve hedefi:

Nazilli Belediyesi, şehir merkezindeki İstasyon Meydanı'nda hayata geçirilecek Kent Lokantası projesiyle vatandaşlara daha erişilebilir bir yemek hizmeti sunmayı hedefliyor. Mevcut yapının iç kısmı baştan sona yenileniyor; proje modern, kullanışlı ve sosyal bir kullanım alanı olarak tasarlanıyor.

çalışmaların son durumu:

İnşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler mekânın iç düzenlemeleri, mutfak altyapısı ve kullanıcı dolaşımını kolaylaştıracak düzenlemeler üzerinde titizlikle çalışıyor. Yenileme ile uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemek sunulması amaçlanıyor.

belediyenin yaklaşımı ve beklentiler:

Proje, Nazilli Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının somut uygulamalarından biri olarak tanımlanıyor. Belediye yetkilileri, Kent Lokantası'nın hem ekonomik hem de toplumsal fayda sağlayacağını vurguluyor.

"İstasyon Meydanımızda Kent Lokantamız için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hemşehrilerimizin kaliteli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşabileceği güzel bir alanı Nazilli’mize kazandıracağız. Ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. En kısa sürede tamamlayarak Kent Lokantamızı hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Nazilli’mize hayırlı olsun" dedi Dr. Ertuğrul Tetik.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından İstasyon Meydanı'nın bölge canlılığını artırarak hem buluşma noktası hem de günlük ihtiyaçları karşılayan bir merkez haline gelmesini bekliyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN İSTASYON MEYDANI’NDA HAYATA GEÇİRİLECEK KENT LOKANTASI PROJESİNDE...

NAZİLLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN İSTASYON MEYDANI’NDA HAYATA GEÇİRİLECEK KENT LOKANTASI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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