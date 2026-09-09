Edremit 104. yılda özgürlük mirasını kortej ve törenle yaşadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılı, Cumhuriyet Meydanı ve Menderes Bulvarı'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Programlara protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılarak kurtuluş coşkusunu birlikte paylaştı.

resmi törende öne çıkanlar:

Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ile askeri erkan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda temsilcileri katıldı.

Program kapsamında Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yaptı.

Ertaş konuşmasında, Edremit'in kurtuluşunun yalnızca bir tarih olmadığını, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olduğunu vurguladı. 9 Eylül 1922'nin ilçenin 797 gün süren işgalden kurtulduğu gün olduğunu hatırlatan Ertaş, Şehit Kaymakam Köprülü Hamdibey ve Edremitlilerin kurtuluş mücadelesindeki rollerine dikkat çekti ve bağımsızlık mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.

kutlama etkinlikleri ve kortej:

Programda Edremit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gösteri sonunda efeler, Türk Bayrağı'nı Edremit Kaymakamı Zafer Engin'e takdim etti.

Kutlamaların son bölümünde düzenlenen geleneksel geçit töreninde askeri birlikler, gaziler, siyasi partiler, mahalle muhtarları, dernekler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve Edremit Belediyesi kortej halinde yer aldı. Menderes Bulvarı boyunca yapılan yürüyüşte vatandaşlar Türk bayraklarıyla korteje eşlik ederek kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Gün boyu süren program, resmi törenlerin ciddiyeti ile halkın katılımının canlılığını bir araya getirerek Edremit'in tarihsel hafızasını ve toplumsal birlikteliğini öne çıkardı.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖRENLER VE ETKİNLİKLERLE BÜYÜK BİR COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI. CUMHURİYET MEYDANI VE MENDERES BULVARI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLARA PROTOKOL ÜYELERİ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.