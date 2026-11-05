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Karla mücadele alarmı: Karabet geçidi'nde ekipler teyakkuzda

Van-Bahçesaray kara yolunda 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu; Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Karla mücadele alarmı: Karabet geçidi'nde ekipler teyakkuzda

Karla mücadele çalışmaları başladı:

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidini kısa sürede beyaza bürüdü. Bölge, kışın erken başladığı noktalardan biri olarak biliniyor ve hava sıcaklıklarındaki ani düşüşle birlikte geçide müdahaleler başlatıldı.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları:

Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasını önlemek ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla geçit boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kritik noktalarda öncelik vererek ulaşımın aksamaması için teyakkuz halinde görev yapıyor.

Sürücülere uyarılar ve alınan tedbirler:

Yetkililer, sürücülerin yüksek kesimlerde dikkatli olmalarını, araçların kış koşullarına uygun donanıma sahip olmasını ve ekip yönlendirmelerine uymalarını istiyor. Yapılan çalışmalara rağmen ani hava değişimlerinin seyir koşullarını olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor.

VAN-BAHÇESARAY KARA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN VE TÜRKİYE&#039;NİN EN YÜKSEK GEÇİTLERİNDEN BİRİ OLAN 3 BİN...

VAN-BAHÇESARAY KARA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN VE TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK GEÇİTLERİNDEN BİRİ OLAN 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ'NDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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