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Gürün'de badem hasadı bereketi: verim ve kalite yüz güldürüyor

Gürün'de 1.500 rakımdaki bahçelerde başlayan badem hasadı, yüksek verim ve kaliteyle üreticiyi sevindirdi; ürünler iç piyasaya ve ihracata gidiyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:39

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Gürün'de badem hasadı bereketi: verim ve kalite yüz güldürüyor

Gürün'de badem hasadı başladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde sonbahar döneminde başlayan badem hasadı, bölgedeki üreticilerin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 1.500 rakım yükseklikteki bahçelerde yetişen bademler, yağışların olumlu etkisiyle hem verim hem de kalite açısından iyi sonuçlar verdi.

hasat süreci ve üretim detayları:

Karahisar köyündeki badem üretimi, bölge iklimi ve toprak yapısının elverişliliği sayesinde yaygınlaşıyor. Bölgede toplamda yaklaşık 5 bin badem ağacından ürün alınıyor. Bazı işletmelerde ise genç bahçelerde yaklaşık 2 bin adet, beş yaşında Ferragnes ve Ferraduel cinsi ağaçlar bulunuyor.

Hasat sonrası uygulanan işlemler belirgin bir sıra izliyor: önce patoz makineleriyle bademler yeşil kabukları ve yapraklarından ayrılıyor, ardından kurutma işlemi uygulanıyor. Üreticiler, satış aşamasında müşterinin talebine göre bademleri kabuklu veya kırılmış olarak piyasaya sunuyor.

pazar ve ekonomik katkı:

Hasat edilen bademler başta Gaziantep, İstanbul ve Elazığ olmak üzere ülke içindeki birçok noktaya gönderiliyor; buradan da belli miktarlar yurt dışına ihraç ediliyor. Çiftçi Samet Yıldırım hasadın ardından elde edilen ürünlerin kilogramının 250 TL seviyesinde alıcı bulduğunu belirtti ve üretimin işlendikten sonra satıldığını söyledi.

Yıldırım, Karahisar köyünde badem yetiştiriciliğinin bölge için önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı: 'Bölge iklim ve toprak şartları badem üretimi için gayet uygun durumda. Hem verimden hem de hasat ettiğimiz bademlerin kalitesinden memnunuz.' Üreticinin hedefi, Gürün ve çevresinde badem üretimini yaygınlaştırmak ve bölgenin tarımsal gelirini artırmak.

Uzman ve üreticiler, düzenli bakım, doğru hasat ve iyi kurutma uygulamalarıyla elde edilen kalitenin, bölge bademciliğinin tanınırlığını ve ekonomik katkısını daha da artırabileceğini ifade ediyor. Bu yılki verim ve kalitenin, önümüzdeki sezonlarda yeni dikim ve yatırımları teşvik etmesi bekleniyor.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BADEMLERİN HASADINA BAŞLANDI. YAKLAŞIK BİN 500 RAKIMDA...

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BADEMLERİN HASADINA BAŞLANDI. YAKLAŞIK BİN 500 RAKIMDA BULUNAN BAHÇELERDE YETİŞEN BADEMLER, VERİMİ VE KALİTESİYLE ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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