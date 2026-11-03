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Güvenlik gündemi: Zonguldak'ta asayiş tedbirleri masaya yatırıldı

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile asayiş ve güvenlik önlemleri ele alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güvenlik gündemi: Zonguldak'ta asayiş tedbirleri masaya yatırıldı

toplantı ve katılımcılar:

Zonguldak’ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında bir Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı ve il genelindeki güvenlik tablosu ayrıntılarıyla değerlendirildi.

gündemdeki başlıca konular:

Toplantıda, il genelindeki mevcut asayiş ve güvenlik durumu ele alındı; yürütülen çalışmaların etkinliği gözden geçirildi. Kamu düzeninin korunmasına yönelik uygulamalar, karşılaşılan zorluklar ve vaka yoğunluğunun gerektirdiği önlemler tartışıldı.

alınan önlemler ve koordinasyon:

Katılımcılar, kentte huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, jandarma ve emniyet birimleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesine yönelik yol haritalarının belirlenmesiyle sonlandırıldı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA KRİTİK GÜVENLİK TOPLANTISI

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA KRİTİK GÜVENLİK TOPLANTISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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