Manavgat'ta kayıp köpek bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde işyeri önündeki kulübede bağlı olan köpeğin çalındığını fark eden sahibi Recep Göbül, durumu jandarmaya bildirince ekipler harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayın izini sürdü.

Kayıtlar şüphelinin hareketlerini ortaya koydu

Güvenlik kamerası görüntülerinde yoldan bisikletiyle geçen kişinin köpeği fark ettiği, köpeği zincirinden çözdükten sonra kısa süre oynadığı ve birkaç kez işyerine geri gelen köpeğin ardından şahsın da takip ettiği görüldü. Görüntülerde şüphelinin bisikletine binip köpekle birlikte bölgeden uzaklaştığı anlar net biçimde tespit edildi. İncelemeler sonucunda şüphelinin Abdullah A. olduğu belirlendi.

Jandarmanın takibi kısa sürede sonuca ulaştırdı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Sarılar Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü adli ve saha çalışmaları sonucu Abdullah A. kısa sürede köpekle birlikte yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından köpek sahibine teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, güvenlik kamerası kayıtlarının ve hızlı ihbarın kayıp hayvanların bulunmasında oynadığı rolü bir kez daha gösterdi. Jandarma ekiplerinin kayıtları adım adım değerlendirmesi sayesinde ekipler olayın seyri ve şüphelinin hareketleri hakkında net bilgi elde etti ve müdahale kısa sürede sonuçlandı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE İŞYERİNİN ÖNÜNDE KULÜBESİNDE BAĞLIYKEN KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS TARAFINDAN GÖTÜRÜLEN KÖPEK BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.