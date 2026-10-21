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Güvenlik ve hayvan refahı birlikte takip edilecek

Bakan Çiftçi, İbrahim Yumaklı ile sokak hayvanlarının toplanması, barınak koşulları, kısırlaştırma ve mama üretimi çalışmalarını ele aldıklarını bildirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Emre Koç

Güvenlik ve hayvan refahı birlikte takip edilecek

bakanlığın açıklaması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara dair değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakan açıklamasında hem uygulama esaslarının hem de denetim mekanizmalarının gözden geçirildiğini belirtti.

toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda, hayvanların usulüne uygun şekilde toplanması, barınaklardaki bakım şartları, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçleri ile illerdeki denetim çalışmaları gündeme geldi. Ayrıca atık gıdaların hayvan mamasına dönüştürülmesine yönelik yürütülen projeler ve mama üretim tesislerinde gelinen aşama değerlendirildi.

uygulama ve koordinasyon kararı:

Bakan Çiftçi, ortak anlayışı şöyle özetledi: vatandaşımızın güvenliğini korurken sahipsiz hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmaların ihmale yer vermeden, ilgili bütün kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Güvenli sokaklar, korunan canlar.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, &quot;ANLAYIŞIMIZ NETTİR: VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİĞİNİ KORURKEN SAHİPSİZ...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, "ANLAYIŞIMIZ NETTİR: VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİĞİNİ KORURKEN SAHİPSİZ HAYVANLARIMIZIN BAKIMINI VE REFAHINI DA GÖZETECEĞİZ" DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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