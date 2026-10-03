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Güvenliksiz inşaat temeline düşen yaşlı adam yaralandı, denetimler sıkılaştırılacak

Hatay İskenderun'da kaldırımı işgal eden ve güvenlik önlemi alınmayan inşaatın temeline düşen yaşlı adam yaralandı; belediye 2 gün önce firmaya ceza kesti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güvenliksiz inşaat temeline düşen yaşlı adam yaralandı, denetimler sıkılaştırılacak

Olayın ayrıntıları:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Fener Caddesi üzerinde yapımı süren bir inşaatın temeline düşen yaşlı adam yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemede, inşaatın kaldırımda işgal ve güvenlik önlemi eksiklikleri bulunduğu, buna rağmen gerekli bariyer ve uyarıların yeterli seviyede sağlanmadığı tespit edildi.

İskenderun Belediyesi ekipleri, aynı firmaya 2 gün önce güvenlik tedbirleri alınmadığı gerekçesiyle ceza uyguladıklarını açıkladı. Buna karşın eksikliklerin giderilmemesi sonucunda meydana gelen kaza, belediyenin önceki tespitlerinin uygulamadaki etkisini tekrar gündeme taşıdı.

belediyenin tepkisi ve alınacak önlemler:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, inşaat faaliyetlerinin çevre halkının ve yoldan geçen vatandaşların güvenliğini tehlikeye atmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Dönmez, gerekli uyarılara rağmen önlem almayan firmalara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirterek, kurallara uymayan inşaatların mühürleneceğini ifade etti.

Belediye açıklamasında, kent genelinde şantiye denetimlerinin artırılacağı ve çevre ile yaya güvenliğini tehlikeye atan eksikliklere karşı cezai işlemler uygulanacağı belirtildi. Yetkililer, benzer ihmallerin tekrar etmemesi için saha kontrollerini sıklaştıracaklarını duyurdu.

vatandaş güvenliği ve firma sorumlulukları:

Kaldırımın işgal edilmesi ve yeterli koruyucu tedbirlerin alınmaması, yayaların güvenliğini doğrudan riske atıyor. Bu tür şantiyelerde alınması gereken asgari önlemler; yaya güzergâhlarının korunması, etrafın bariyerlerle çevrilmesi ve görünür uyarı levhalarının yerleştirilmesidir. Belediye yetkilileri, bu uygulamalara uyulmasının hem çalışanların hem de vatandaşların can güvenliği açısından zorunlu olduğunu vurguladı.

İskenderun'da yaşanan kaza, yerel yönetim ile inşaat firmaları arasındaki denetim uygulamalarının takip edilmesinin önemini bir kez daha gösterdi. Belediye, ihmali bulunan projelere yönelik yaptırımları uygulamaya devam edeceğini ve vatandaşların güvenliğini riske atan ihlallere karşı kararlı adımlar atılacağını bildirdi.

Belediyenin 2 gün önce çevre güvenliği alınmadığı için ceza yazdığı inşaatın temeline düşen yaşlı...

Belediyenin 2 gün önce çevre güvenliği alınmadığı için ceza yazdığı inşaatın temeline düşen yaşlı adam yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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