Güvercinada kalesi kalıcı dünya mirası tescili için bekliyor

Güvercinada Kalesi, Aydın’ın Kuşadası ilçesinin simgesi olarak 2020 yılında adım attığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki altıncı yılını geride bıraktı. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan kale, evrensel kültür mirası statüsünü kalıcı hale getirmek için karar bekliyor.

Tarihi mimari ve inşa hikâyesi:

Kalenin iç bölümü, dönemin kaptan-ı deryası Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilmiş olup, Osmanlı döneminin deniz savunma stratejilerini yansıtan özgün bir askeri mimari örneğidir. Ada çevresindeki surların yapımı ise Mora İsyanı döneminde denizden gelecek korsan tehditlerine karşı İlyas Ağa tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu iki katmanlı müdahale, kaleyi hem yerel savunma hem de bölgesel deniz trafiği açısından stratejik bir yapı haline getirmiştir; günümüzde bu özellikler, kalenin evrensel değerini destekleyen önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Koruma, sergileme ve UNESCO süreci:

Kale, Aydın Valiliğinin desteği ve Kuşadası Belediyesinin çalışmalarıyla hazırlanan "Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" dosyasıyla 2020'de geçici listeye alınmıştı. İç kale, uluslararası koruma standartlarına uygun bir sergileme alanına dönüştürülerek tematik bir açık hava müzesi haline getirilmiştir.

Kente kazandırılan Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı ise Roma’dan Osmanlı’ya uzanan denizcilik mirasını ziyaretçilerle buluşturmaktadır. Bu düzenlemeler, kalenin somut ve somut olmayan değerlerini görünür kılarak kalıcı tescil başvurusunu güçlendiriyor.

Son değerlendirmeyi yapacak olan UNESCO Dünya Miras Komitesinin kararının ardından, Barbaros Hayrettin Paşa ve İlyas Ağa tarafından miras bırakılan bu yapı, hak ettiği Kalıcı Dünya Mirası tescilini almak için bekleyişini sürdürüyor. Kuşadası için hem kültürel hem de turistik önemi büyük olan kalenin uluslararası listede yer alması, bölge mirasının korunması açısından belirleyici olacak.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNİN SİMGELERİNDEN OLAN VE OSMANLI’NIN EFSANEVİ DENİZCİSİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA TARAFINDAN YAPTIRILAN TARİHİ GÜVERCİNADA KALESİ, 2020 YILINDA ADIM ATTIĞI UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ’NDEKİ 6. YILINI DOLDURURKEN, KALICI DÜNYA MİRASI UNVANINI ALMAK İÇİN GERİ SAYIMINI SÜRDÜRÜYOR.