güzelbahçe'de jandarmanın 26 aylık takibi sonuç verdi: 10 yıl 10 ay kesinleşmiş cezayla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

operasyonun seyri:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından uzun süredir aranan bir şahıs tespit edildi. Yapılan tespit ve takip çalışmalarının ardından, hakkında arama kararı bulunan E.Ç. için 29 Eylül 2026 tarihinde operasyon düzenlendi ve şüpheli yakalandı.

şüphelinin suçlamaları ve yargı durumu:

Jandarma kaynakları, E.Ç.'nin 'silahlı yağma', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'hükümlü/tutuklunun kaçması' suçlarından arandığını bildirdi. Şüpheli hakkında kesinleşmiş toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 26 aydır arandığı belirtildi.

gözaltı ve adli işlem:

Operasyonun ardından gözaltına alınan E.Ç., gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adli birimlere sevk edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasında, yürütülen takip ve koordineli çalışmalar sayesinde aranan şahsın yakalandığı vurgulandı.

HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 10 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 26 AYDIR ARANAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.