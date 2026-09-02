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Güzelçamlı'da drone destekli trafik denetimi yaya ve motosiklet güvenliğine odaklandı

Güzelçamlı Milli Park Caddesi'nde drone destekli denetimde motosiklet kaskları, cep telefonu kullanımı ve yaya güvenliği öncelikli olarak kontrol edildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:33

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güzelçamlı'da drone destekli trafik denetimi yaya ve motosiklet güvenliğine odaklandı

Güzelçamlı'da drone destekli denetim yapıldı

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesindeki Milli Park Caddesi üzerinde trafik ekipleri, cadde trafiğini hem yerden hem havadan izleyerek kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamaya drone desteği eklenirken, denetimin merkezinde motosiklet sürücüleri ve yaya güvenliği vardı.

Denetimin odak noktaları:

Ekipler, sürücülerin yaya geçitlerindeki davranışlarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanımını ve motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığını kontrol etti. Havadan yapılan gözlemler, yer ekiplerinin tespitlerini destekleyerek kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına olanak sağladı.

Drone kullanımının sağladığı avantajlar:

Drone ile yapılan izleme, caddeyi daha geniş bir açıdan görmeyi ve trafik akışındaki yoğunluk ile kural ihlallerini hızlıca tespit etmeyi mümkün kıldı. Havadan tespit edilen ihlaller ekipler tarafından değerlendirilip, anında müdahale edildiği öğrenildi.

Uygulama, özellikle yaz aylarında artan yaya ve araç yoğunluğu dikkate alındığında trafik güvenliğini artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer denetimlerin önümüzdeki günlerde farklı noktalarda da sürdürüleceğini belirtti ve sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve yaya geçitlerinde daha dikkatli olmaya çağırdı.

GÜZELÇAMLI’DA TRAFİĞE DRONE’LU DENETİM

GÜZELÇAMLI’DA TRAFİĞE DRONE’LU DENETİM

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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