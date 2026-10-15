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Güzeldere Şelalesi sonbaharda renk cümbüşü sunuyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 120 metrelik Güzeldere Şelalesi, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlarla doğa ve fotoğraf tutkunlarını çekiyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Güzeldere Şelalesi sonbaharda renk cümbüşü sunuyor

Güzeldere şelalesinde sonbahar manzarası:

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 120 metre yükseklikten dökülen şelale, sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kızıl tonlarla bezendi. Şelalenin doğal siluetiyle yaprakların renk geçişi bir araya gelerek bölgede dikkat çekici manzaralar oluşturuyor.

Fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için çekim noktası:

Tabiat parkı, doğayla vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler ve fotoğraf meraklıları için cazip kareler sunuyor. Özellikle ağaçların farklı tonları ile suyun akışının birleştiği alanlar, kompozisyon açısından zengin görüntüler sağlıyor.

Ziyaret deneyimi ve korunma:

Şelale çevresindeki sonbahar panoraması, ziyaretçilere doğanın farklı renklerini aynı anda görme olanağı tanıyor. Bölgenin bu mevsimdeki görsel zenginliğinin korunması ve ziyaretlerin bilinçli yapılması, tabiat parkının sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE BULUNAN VE 120 METRE YÜKSEKLİKTEN DÖKÜLEN GÜZELDERE ŞELALESİ...

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE BULUNAN VE 120 METRE YÜKSEKLİKTEN DÖKÜLEN GÜZELDERE ŞELALESİ, SONBAHARLA BİRLİKTE SARI, TURUNCU VE KIZIL TONLARA BÜRÜNEN DOĞASIYLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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