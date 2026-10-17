Güzeldere’de sel hasarına yapılan müdahaleyle köy yolları açıldı

Güzeldere köyündeki yolların onarımı tamamlandı:

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere Köyü’nde yoğun yağışların yol açtığı dere taşması ve şev akması nedeniyle kapanan yol güzergahında onarım çalışmaları tamamlandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, ulaşımın yeniden güvenli şekilde sağlanması için kapsamlı müdahaleler gerçekleştirdi.

Müdahale ve teknik çalışmlar:

Çalışmalar kapsamında Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından öncelikle kapanan güzergâhta taş tahkimatı ve dolgu uygulamaları yapıldı. Yapılan dolgu ve tahkimatlarla yol zemininin stabilizasyonu sağlandı; şev akması olan başka bir noktada da gerekli müdahale yapılarak tehlike ortadan kaldırıldı.

Ekipler, selin yol üzerinde biriktirdiği malzemelerin temizliğini tamamladı ve sürücü ile yayaların güvenli geçişi için yolu elverişli hale getirdi. Müdahalelerde kullanılan yöntemler, kısa vadeli ulaşıma açmanın yanı sıra altyapı hasarının tekrarlama riskini azaltmaya yönelik uygulamalardı.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla birlikte ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderildi. Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla benzer durumlara müdahale etmeye devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların alternatif güzergâhlar veya geçici önlemler konusunda yetkililerin duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI GÜZELDERE KÖYÜ’NDE YOĞUN YAĞIŞLARIN NEDEN OLDUĞU DERE TAŞMASI VE ŞEV AKMASINA KARŞI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARIYLA YOLLAR YENİDEN ULAŞIMA ELVERİŞLİ HALE GETİRİLDİ.