Güzelkent limanında sürdürülebilir avcılık için sıkı denetimler

Sinop’un Türkeli ilçesinde denizlerdeki canlı kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla bölgede kapsamlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerin odağında kaçak avcılığın önlenmesi ve stokların korunması yer aldı.

denetimlerin kapsamı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Güzelkent Limanında yapılan kontrollerde limanda bulunan balıkçı tekneleri ve avlanan su ürünleri irdelendi. Ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde balık boyu limitleri, avlanma araçlarının uygunluğu ve ruhsat kontrollerini titizlikle yürüttü.

sürdürülebilirlik ve yaptırım:

Denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklere karşı mevzuata uygun işlemler uygulanacağı belirtilirken, çalışmaların amacı tekrar vurgulandı: deniz canlılarının korunması ve yasa dışı avcılığın engellenmesi. İlçe Müdürlüğü yaptığı açıklamada, denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla ve düzenli olarak sürdürüleceğini duyurdu.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, DENİZLERDEKİ CANLI KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN SAĞLANMASI AMACIYLA SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.