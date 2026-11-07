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Kasımpaşa yeni bir döneme schreuder ile başladı

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder ile sözleşme imzaladı; imza törenine yönetim katıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kasımpaşa yeni bir döneme schreuder ile başladı

kasımpaşa'da imza töreni:

Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna Alfred Schreuder'i getirdiğini resmen duyurdu. Emre Belözoğlu'ndan boşalan göreve getirilen Hollandalı çalıştırıcı için Kemerburgaz Tesisleri'nde bir imza töreni düzenlendi.

Törene kulüp adına CEO Ceyhun Kazancı ve yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal katıldı. Kulüp yetkilileri, yeni çalıştırıcının takımda başlatacağı süreç ve beklentiler hakkında kısa açıklamalar yaptı.

yönetim ve görevde beklenenler:

Kasımpaşa yönetimi, yapılan sözleşmenin ardından teknik kadrodaki değişikliğin takımın performansını etkileyen unsurlar üzerinde hızlı ve yapıcı sonuçlar doğurmasını hedefliyor. Kulübün iletişiminde yeni dönemin disiplin ve planlı çalışma odaklı olacağı vurgulandı.

schreuder'in kariyer geçmişi:

54 yaşındaki Alfred Schreuder, en son Almanya milli takımında Julian Nagelsmann'ın yardımcısı olarak görev yaptı. Kariyerinde yardımcı antrenör olarak Vitesse ve Barcelona tecrübeleri bulunuyor.

Schreuder ayrıca teknik direktör olarak Club Brugge, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta görev aldı. Bunun yanında Ajax, Hoffenheim ve Twente'de hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör rollerinde çalıştı.

Kasımpaşa ve Schreuder arasındaki anlaşmanın ayrıntıları kulüp tarafından açıklanırken, yeni teknik ekibin sezon planlaması ve öncelikli hedefleri önümüzdeki günlerde detaylandırılacak.

KASIMPAŞA, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE GETİRİLEN ALFRED SCHREUDER İÇİN İMZA TÖRENİ...

KASIMPAŞA, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE GETİRİLEN ALFRED SCHREUDER İÇİN İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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