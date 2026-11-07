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Van OSB’den büyüme planı: istihdamı artırıp sanayi altyapısını güçlendirmek

Van OSB Başkanı Memet Aslan, Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’a altyapı, imalat kapasitesi ve yeni yatırım projelerinin detaylarını sunarak kentin sanayi hedeflerini paylaştı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Van OSB’den büyüme planı: istihdamı artırıp sanayi altyapısını güçlendirmek

Van OSB yönetimi Ankara değil Balıkesir’de üst düzey temas kurdu

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) toplantısı için gittiği Balıkesir programı sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile bir araya geldi. Toplantıda Van OSB’nin mevcut durumu, yürütülen yatırımlar ve geleceğe yönelik stratejik projeler üst düzeyde ele alındı.

sunumda hangi konular öne çıktı:

Başkan Aslan, Van OSB’nin altyapı durumu, imalat kapasitesi ve üretime yönelik devam eden projeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Sunumda, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirecek, istihdama katkı sağlayacak ve yeni yatırımcılar için fırsat oluşturacak planlanmış projelerin kapsamı paylaşıldı.

değerlendirme ve ileriye dönük adımlar:

Görüşme sonrası açıklama yapan Memet Aslan, Bakan Yardımcısı İnan ile yürütülen temasların kentin üretim gücünü artırma amacına hizmet ettiğini vurguladı. Aslan, toplantıda paylaştığı sözleri şöyle aktardı: "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Van OSB’mizin üretim kapasitesini ve devam eden yatırımlarımızın son durumunu aktarma imkanı bulduk. Bölgemizin sanayi ve üretim merkezi haline gelmesi adına planladığımız yeni projeleri kendileriyle paylaştık. Bakan Yardımcımızın kentimize ve projelerimize gösterdiği yakın ilgi bizleri son derece memnun etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da güçlü desteğiyle Van’ın kalkınma hamlesini kararlılıkla sürdüreceğiz".

Balıkesir’de gerçekleştirilen istişare toplantısında ayrıca bölgedeki diğer sanayi kuruluşlarının sorun ve talepleri de ele alındı; program karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ORUÇ BABA İNAN İLE BİR ARAYA GELEREK VAN OSB’NİN MEVCUT DURUMU, DEVAM EDEN YATIRIMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİK PROJELERİNİ AKTARDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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