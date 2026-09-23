Güzellik randevusu dolandırıcılığı: 4 ilde 10 kişi gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı:

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri koordinasyonunda dört ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 23 Eylül tarihlerinde yapılan baskınlarda İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum adreslerinde aramalar yapıldı ve toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yöntemi:

İddialara göre şüpheliler, çeşitli güzellik hizmetleri sunma vaadiyle vatandaşları iş yerlerine davet etti. Ardından, kişilerin bilgileri ve rızası dışında adlarına sahte senet düzenleyerek bu belgeler üzerinden icra takibi başlattıkları tespit edildi. Bu yolla haksız kazanç elde edildiği öne sürülüyor.

Ele geçen deliller ve soruşturmanın durumu:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi; soruşturmayı yürüten birimler incelemeleri sürdürüyor.

Güzellik merkezi adı altında sahte senet tuzağı: 4 ilde 10 gözaltı