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Güzellik vaatleriyle sahte senet tuzağı: 10 gözaltı, 10 milyon lira zarar

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, güzellik merkezi adı altında sahte senet düzenleyip icra başlatmakla suçlanan 10 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güzellik vaatleriyle sahte senet tuzağı: 10 gözaltı, 10 milyon lira zarar

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen soruşturmada, güzellik merkezi adı altında yürütülen dolandırıcılık şemasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum illerinde, 23 Eylül tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi. Polis kayıtlarına göre şüphelilerin, vatandaşları çeşitli güzellik hizmetleri vaadiyle iş yerlerine davet ettikten sonra rızaları dışında senet düzenledikleri, bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları tespit edildi.

Mağdur örnekleri ve yöntem:

Soruşturmada yer alan ifadeler, şüphelilerin sokaklarda broşür dağıtarak veya doğrudan konuşarak insanları merkezlere davet ettiklerini gösteriyor. Davet edilen kişilerden bazılarına imzalatılan evrakların arasına gizlice senet konulduğu, bazılarının imzalarının kopyalandığı belirlendi. Olayın kayıtlara geçen mağdurlarından Amine Sertkaya durumu şu sözlerle anlattı: "Kampanya tarzı güzellik merkezine bizi arkadaşımla birlikte götürdüler. Ondan sonra bize ısrarla paket satmaya çalıştılar... İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar... Ondan bir 6-7 ay sonra beni aradılar. 'Senede imza atmışsınız, bu yüzden size icra takibi başlatacağız' dediler."

Mağdur beyanlarına göre şüpheliler, sonra arayıp uzlaşma vaadiyle senetleri teslim etmek veya borcu kapattırmak ister gibi davranarak baskı kurdu. Emniyet kayıtlarında olaydan etkilenen onlarca kişi olduğu ve toplam zararın yaklaşık 10 milyon lira üzerinde olduğu kaydedildi.

soruşturmanın seyrı ve bekleyen işlemler:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor; bazı şüpheliler sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Ele geçirilen sahte belgeler ve dijital materyallerin incelenmesi ile mağdur beyanlarının karşılaştırılması devam ediyor. Operasyon sırasında ortaya çıkan görüntülerde, şüphelilerin sokakta broşürle bekleyip geçenlerle iletişime geçtiği anlar yer alıyor.

Emniyet birimleri, soruşturmanın ilerleyişine göre yeni gözaltı veya adli süreçlerin olabileceğini bildiriyor. Mağdurların şikayetçi olmaya devam ettiği ve ilgili evrakların kriminal incelemeye tabi tutulduğu öğrenildi.

Önemli not: Olayla ilgili resmi işlemler devam ettiği için detaylar netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecek.

İSTANBUL, KONYA, ANTALYA VE ERZURUM&#039;DA 23 EYLÜL&#039;DE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 10 ŞÜPHELİ...

İSTANBUL, KONYA, ANTALYA VE ERZURUM'DA 23 EYLÜL'DE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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