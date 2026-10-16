Kars'ta valilik kapıları aralandı: Ziya Polat vatandaşların taleplerini dinledi

Kars’ta halk günü buluşması

Kars Valisi Ziya Polat, Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğünde düzenlenen Halk Günü Toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Toplantı, valilik ile vatandaşlar arasındaki doğrudan iletişimi güçlendirmek ve kamu hizmetlerine ilişkin talepleri yerinde almak amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda dile getirilen konular:

Gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşlar, karşılaştıkları sorunları, kamu hizmetlerine ilişkin taleplerini ve çözüm bekleyen konuları Vali Ziya Polat’a iletti. Vali Polat, vatandaşları tek tek dinleyerek iletilen taleplerin önemine vurgu yaptı ve not aldı.

Talimat ve takip süreci:

Toplantı sırasında Vali Ziya Polat, dile getirilen konuların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurumlara talimat verdi. Ayrıca, vatandaşların başvurularının ve taleplerinin takibinin yapılmasının önemine dikkat çekildi ve sürecin izlenmesi kararlaştırıldı.

Valilik yetkilileri, Halk Günü uygulamasının vatandaşlarla yetkililer arasında doğrudan iletişimi güçlendirdiğini; çözüm bekleyen konuların ilgili birimlerce hızlıca değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Vali Polat’ın başkanlığında gerçekleştirilen buluşma, verilen talimatların yineleyici takibi ve sonuç raporlaması yapılmak üzere sona erdi.

KARS VALİSİ ZİYA POLAT VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ(KARS-İHA)