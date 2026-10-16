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Tosya gençlere Avrupa kapılarını arıyor

Tosya Belediyesi ile Portekizli Synergia arasında gençlik, gönüllülük, spor ve eğitim odaklı iş birlikleri konuşuldu; Erasmus+ ve ESC projeleri planlanıyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tosya gençlere Avrupa kapılarını arıyor

Tosya ve Synergia arasındaki ziyaretin kapsamı

Portekiz merkezli Synergia kuruluşu başkanı Ricardo Sousa 12-15 Ekim tarihleri arasında Kastamonu’nun Tosya ilçesine gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile makamında bir araya geldi. Makam ziyaretinin ardından Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısında, taraflar arasında halihazırda yürütülen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yapılan iş birlikleri ve geleceğe dönük uluslararası proje planları ele alındı.

Gündemde gençlik, gönüllülük ve spor vardı:

Toplantıda özellikle gençlik çalışmaları, gönüllülük, spor, futbol, kültür, sanat ve eğitim alanlarında ortaklaşa geliştirilebilecek projeler ön plana çıktı. Delegasyon ve belediye yetkilileri, Portekiz’in Braga kentindeki futbol akademileriyle kurulabilecek iş birlikleri üzerinde durdu; bu tür ortaklıkların Tosya’daki gençlerin uluslararası deneyim kazanma olanaklarını artıracağı değerlendirildi. Ayrıca yeni ortaklıklarla Erasmus+ programı kapsamında projeler oluşturulması da gündeme geldi.

Tosya’nın hedefleri ve sonraki adımlar:

Tosya Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin uluslararası iş birliği ağını genişletme, gençlere yeni fırsatlar sunma ve Avrupa’daki başarılı uygulamaları yerel düzeye taşıma hedefinin sürdüğü vurgulandı. Taraflar önümüzdeki dönemde proje hazırlığı, ortak arayışları ve uygulama adımlarını takip edecek; görüşmelerin somut proje tekliflerine dönüştürülmesi için çalışma grupları oluşturulması planlanıyor.

PORTEKİZ MERKEZLİ SYNERGİA KURULUŞU BAŞKANI RİCARDO SOUSA, TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN...

PORTEKİZ MERKEZLİ SYNERGİA KURULUŞU BAŞKANI RİCARDO SOUSA, TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL'İ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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