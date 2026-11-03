Güzelyurt'ta kaçak kazıda suçüstü yakalananlar kuyudan selam vererek çıktı

Olayın seyri:

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyünde polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışması sonucu beş şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri ve kazı yapılan alanı takibe aldı.

Operasyon ve takip:

Bir süre süren teknik ve fiziksel takip sonrası ekipler, elde ettikleri deliller doğrultusunda operasyon kararı aldı. Kazı yapılan bölgeye düzenlenen baskında şahıslar, kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandı. Operasyonun planlı ve koordineli yürütüldüğü, jandarmanın fiziki ve teknik imkanlarıyla bölgede kontrol sağlandığı ifade edildi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olayda yakalanan H.T. (24), A.D. (36), N.B. (36), B.Ö. (32) ve S.K. (35) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin dışarı çıkardığı şahısların ekiplere selam verdiği görüntüler de ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Yetkililer, kaçak kazı faaliyetlerinin hem doğal çevreye hem de toplum güvenliğine zarar verdiğini belirterek benzer olayların takibinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

AKSARAY’DA KAÇAK KAZI YAPTIKLARI KUYUDA SUÇÜSTÜ YAKALANAN ŞAHISLAR JANDARMAYA SELAM VERİP ÇIKTILAR.