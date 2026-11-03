Yeşil dönüşüme öncülük eden yatırım: Ecogreen Enerji'nin 40 MWe Elazığ GES başarısı

Ecogreen Enerji'nin yeşil yatırım hamlesi

Yenilenebilir enerji alanındaki stratejik adımlarını kararlılıkla sürdüren Ecogreen Enerji Holding, YEKA GES-2026 yarışmalarında 40 MWe kapasiteli Elazığ GES projesinin kazananı oldu. Şirket, bu sonuçla güneş enerjisindeki portföyünü ve teknik yetkinliğini daha ileri taşıma hedefinde önemli bir adım atmış bulunuyor.

YEKA projeleri ve kapasite:

Ecogreen Enerji Holding, daha önce YEKA GES-4 yarışmalarında 100 MWe kapasiteli Niğde Bor-2 GES ve YEKA GES-2025 kapsamında 50 MWe kapasiteli G25-Bolu GES projelerini kazanmıştı. Bu başarıların ardından gelen 40 MWe Elazığ GES zaferi, şirketin büyük ölçekli güneş enerjisi yatırımlarındaki istikrarlı yükselişini gösteriyor.

portföy ve stratejik hedefler:

Mevcut faaliyet portföyünde 30 güneş enerjisi, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santrali barındıran şirket, geliştirme ve yatırım süreçleri devam eden yeni projelerle büyümesini sürdürüyor. G26-Elazığ GES projesi, Ecogreen'in uzun vadeli yatırım planlamasında önemli bir yere sahip olup, ülkenin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve yerli yenilenebilir kaynakların üretimdeki payının artırılması hedefleriyle uyumlu bir yatırım olarak tanımlanıyor.

yatırımın stratejik önemi:

40 MWe kapasiteli Elazığ projesi, yalnızca şirketin kapasitesini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlanması açısından da stratejik değer taşıyor. Şirket, yenilenebilir kaynak çeşitliliğini bir araya getiren bütüncül bir üretim modeliyle çalışarak çevresel sürdürülebilirliği ekonomik değere dönüştürmeyi hedefliyor.

Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, şirketin YEKA yarışmalarındaki kazanımlarını ve yatırım stratejisinin önemini şu sözlerle özetledi: "Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarımızı, yalnızca üretim kapasitemizi artırmaya yönelik adımlar olarak değil, ülkemizin enerji geleceğine ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik uzun vadeli bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Niğde Bor-2 ve G25-Bolu projelerimizin ardından Elazığ GES'i kazanmak, yatırım stratejimizin istikrarlı ilerleyişinin göstergesidir."

Şirket, "Temiz, Yeşil ve Güçlü Bir Gelecek" vizyonu doğrultusunda teknolojik yetkinliğini ve kaynak çeşitliliğini yatırımlarının merkezine koyuyor. Güneş enerjisindeki uzmanlığını yeni YEKA projeleriyle pekiştiren Ecogreen, çevresel sürdürülebilirliği ekonomik değer üretimiyle buluşturan projeler aracılığıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu adım, Ecogreen Enerji'nin hem sektördeki rekabet gücünü hem de ülkenin enerji dönüşümüne yönelik kapasitesini artırma hedeflerini somutlaştırıyor. Elazığ GES projesinin devreye alınmasıyla birlikte şirketin toplam üretim potansiyelinde kayda değer bir artış bekleniyor ve bu artış yerli kaynak kullanımını güçlendirerek ulusal enerji güvenliğine katkı sağlayacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ STRATEJİK YATIRIMLARIYLA BÜYÜMESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜREN ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG, YEKA GES-2026 YARIŞMALARI KAPSAMINDA 40 MWE KAPASİTEYE SAHİP ELAZIĞ GES PROJESİNİN KAZANANI OLDU.