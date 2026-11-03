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Söke kavşağında çalışmalar hızlandı, Bodrum yönü perşembe kapatılacak

Söke’deki kavşak çalışmaları nedeniyle Perşembe günü Bodrum yönü araç trafiğine kapatılacak; araçlar Aydın Caddesi üzerinden tali yola yönlendirilecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke kavşağında çalışmalar hızlandı, Bodrum yönü perşembe kapatılacak

Trafik düzenlemesinin kapsamı:

Söke ilçesindeki kavşak yapım çalışmalarının hızlanması nedeniyle, Bodrum istikametindeki yolun taşıt trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Uygulama perşembe gününden itibaren başlayacak ve bu güzergahta ilerleyen araçlar Aydın Caddesi üzerinden tali yola yönlendirilecek.

Akış ve yetki kararı:

Düzenleme, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonunun 28 Ekim 2026 tarihli ve 2026/30-1 sayılı kararı doğrultusunda alındı. Karar kapsamında çalışma sahasında gerekli yönlendirme ve güvenlik önlemleri uygulanacak.

Sürücülere uyarılar:

Aydın istikametindeki trafik ise kesintisiz devam edecek; bu yöndeki yol taşıt trafiğine açık tutulacak. Yetkililer sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını ve özellikle çalışma bölgesinde kontrollü seyretmelerini istedi.

NOVADA KAVŞAĞINDA DÜZENLEME ÇALIŞMASI HIZLANDI

NOVADA KAVŞAĞINDA DÜZENLEME ÇALIŞMASI HIZLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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