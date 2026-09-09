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Güzergah değişikliği esnafı mağdur etti, il başkanından belediyeye çağrı

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, otobüs güzergahı değişikliklerinin esnafı mağdur ettiğini söyleyerek belediyeye çözüm çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Güzergah değişikliği esnafı mağdur etti, il başkanından belediyeye çağrı

Subaşıoğlu sahadan seslendi:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'de otobüs güzergahlarında yapılan değişikliklere bağlı olarak yaşandığı ileri sürülen sıkıntıları sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme taşıdı. Subaşıoğlu, sahadaki çalışmaları kapsamında İstiklal Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi.

esnafın şikâyetleri:

İstiklal Caddesi'ndeki esnaf, ulaşım düzenlemelerinin müşteri akışını olumsuz etkilediğini, bazı durakların yer değiştirmesi veya kaldırılmasının ticareti zorlaştırdığını aktardı. Subaşıoğlu, ziyaretin ardından paylaştığı videonun yüzbinlerce kişiye ulaştığını ve Denizlililerden yoğun destek gördüğünü belirtti.

belediyeye çağrı:

Subaşıoğlu, açıklamasında Belediye yöneticilerine seslenerek, "Vatandaşın işini zorlaştırmayın, kolaylaştırın" dedi. Ayrıca, mevcut yönetimin uygulamalarının kentte yeni mağduriyetlere yol açtığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut yönetim ne yazık ki Denizlili hemşerilerimizin işlerini zorlaştırmaktan başka bir iş yapmıyor. Her gün garip bir uygulamaya uyanıyoruz. Otobüs güzergahlarında yapılan değişiklikler vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyor. Hemşerilerimizin sesine kulak verin, okullar açılmadan önce inadınızdan vazgeçin"

Subaşıoğlu, çözüm beklentisinin açık olduğunu ve sorunun kısa sürede giderilmesi gerektiğini vurguladı; belediyeden ulaşım planlamasında şeffaflık ve esnafın görüşlerinin alınmasını talep etti.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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