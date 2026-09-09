Uraloğlu'nun Darende çıkarması: belediyede yatırımlar ele alındı

Darende'de belediye ziyareti

Malatya programı kapsamında Darende'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kent protokolü tarafından karşılanarak Darende Belediyesi'ni ziyaret etti.

Karşılama ve görüşme:

Bakan Uraloğlu, Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile belediye binasında bir araya geldi. Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar ve yatırımlarla ilgili olarak Başkan Bozkurt'tan brifing aldı.

Kültürel duraklar:

Ziyaretin ardından Uraloğlu'nun programında Yukarı Suçatı Mescit Önü Cami ile tarihi Somuncu Baba Değirmeni'ni ziyaret etmesinin planlandığı bildirildi.

Gerçekleşen görüşme, ilçedeki projeler ve yatırımların belediye ile bakanlık arasında paylaşılması ve değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

BİR DİZİ TEMAS VE PROGRAMA KATILMAK ÜZERE MALATYA'YA GELEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, DARENDE BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ.