Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de cumhuriyetin ikinci yüzyılına bağlılık sözü verdi

Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyareti:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, partinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı; Kılıçdaroğlu çelengi bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Özel deftere yazdıkları:

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını ve partiye ilişkin sorumluluk anlayışını kaleme aldı. Deftere bıraktığı mesajın başlıca vurguları; bağımsızlık ruhu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir emanet olduğu, etik ve temiz siyasetin sürdürülmesi gerektiği oldu.

Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Parti'mizin 103. kuruluş yıl dönümünde, 9 Eylül'ün bağımsızlık ve kuruluş ruhuyla huzurunuzdayız. Yaktığınız bağımsızlık ateşi bugün de yolumuzu aydınlatıyor; kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi, bizlere bıraktığınız en büyük emanetlerden biri olarak yaşamaya devam ediyor. Emanetinize layık olmak; Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokularına işlenen ahlakı, adaleti ve erdemi korumak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini ve temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmek demektir. Bu sorumluluğun gereği olarak, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağımıza ve millet egemenliğini eksiksiz hakim kılacağımıza söz veriyoruz. 9 Eylül ruhundan aldığımız güçle ülkemizi demokrasinin, adaletin ve umudun ülkesi yapma mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.

İnönü mezarı ve Mansur Yavaş'ın yokluğu:

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş törene katılmadı; Yavaş, kuruluş yıldönümüne ilişkin paylaşımı sosyal medya üzerinden yaptı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYET, PARTİNİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ.