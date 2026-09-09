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Uraloğlu darende'de yatırımları ve tarihi noktaları yerinde inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Darende'de Belediye Başkanı Alican Bozkurt'tan ilçedeki yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Elif Demir

Uraloğlu darende'de yatırımları ve tarihi noktaları yerinde inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Darende ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas ve programa katılmak üzere geldiği Malatya'da, Darende Belediyesi'ni ziyaret etti. Kent protokolü tarafından karşılanan bakan, belediye binasında ilçe yönetimiyle bir araya geldi.

belediye ziyaretinde brifing:

Toplantıda Belediye Başkanı Alican Bozkurt tarafından Darende'de yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında detaylı bir brifing verildi. Görüşmede, yerel projelerin mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçlar ele alındı.

kültürel ve dini noktaların ziyareti:

Uraloğlu'nun Darende programının devamında, Yukarı Suçatı Mescit Önü Cami ile tarihi Somuncu Baba Değirmeni'ni ziyaret edeceği bildirildi. Bu ziyaretlerin, hem yatırım ve hizmetlerin yerinde görülmesi hem de ilçenin kültürel mirasının vurgulanması amacı taşıdığı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu Darende&#039;de

Bakan Uraloğlu Darende'de

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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