Güzergâhını değiştirip bilinçsiz yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför

Tokat'ta otobüste fenalaşma:

Olay, 13 Eylül Pazar saat 19.00 sıralarında Tokat kent merkezinde gerçekleşti. Şehir içi seferi yapan halk otobüsüne binen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu seyahat sırasında aniden fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcuların haber vermesi üzerine şoför Muhammet Ali Taş hemen müdahale kararı aldı.

Taş, durumu vakit kaybı yaşamadan çözmek için güzergâhını değiştirerek otobüsü doğrudan Tokat Devlet Hastanesi acil servisine yönlendirdi. Bilinci kapalı olan yolcu, hastanede sedyeyle otobüsten alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şoför Taş'ın bu anları ve içerde yaşananlar aracın çevrim içi güvenlik kamerasına yansıdı.

şoförün ifadeleri:

Olayı anlatan şoför Muhammet Ali Taş, "Dün akşam son seferimde dönüş sırasında bir yolcunun rahatsızlandığını söylediler. Baktığımda genç bir arkadaşımızdı. Ambulans çağıralım dediler ancak zaman kaybetmemek için ’Bir an önce hastaneye gidelim’ dedim. Güzergâhımı değiştirerek kendisini hastaneye yetiştirdim ve sağlık ekiplerine teslim ettim. Ardından tekrar güzergâhıma dönerek sefere devam ettim. Hasta kendinde değildi. Şu anki durumunu bilmiyorum. İçeriye sedyeyle götürdüler" dedi.

kooperatiften değerlendirme:

S.S. 3 No’lu Tokat Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Şükrü Süer ise şoföre duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Süer, "İnsanların can ve mal güvenliği bizlere emanettir. Şoförlerimizin de bu sorumluluğa büyük bir hassasiyetle sahip çıktıklarına inanıyorum. Dünkü olayda olduğu gibi araçlarımızdaki çevrim içi kameralar, panik butonları ve şoförlerimizin desteğiyle halkımıza her türlü yardımı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası şoför Taş, yolcunun hastaneye ulaştırılmasının ardından güzergâhına dönerek seferine devam etti. Hastanın kimliği ve sağlık durumu ile ilgili resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Fenalaşan yolcu için güzergâhını değiştirdi