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Hacıosman metrosunda tavandan sular yolcuları alternatif güzergâhlara yönlendirdi

Sağanak yağış İstanbul'da Hacıosman metro istasyonunu etkiledi; tavandan akan sular yolcuları ıslanmamak için farklı güzergâhlardan geçmeye zorladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:57

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Hacıosman metrosunda tavandan sular yolcuları alternatif güzergâhlara yönlendirdi

Hacıosman metrosunda tavandan sular yolcuları alternatif güzergâhlara yönlendirdi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Hacıosman metro istasyonunu suyla etkiledi. İstasyonda tavanlardan akan sular, metroyu kullanmak isteyen yolcuların ilerlemesini güçleştirdi ve bazı bölümlerde ıslanmaya sebep oldu.

yağışın etkisi ve meteoroloji uyarısı:

Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde süren sağanak yağış, Hacıosman istasyonunda tavanlardan su akışına yol açtı. Görgü tanıkları, tavandan akan suları görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

yolcuların duruma tepkisi:

Metroyu kullanmak isteyenler, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgeleri tercih ederek ilerledi. Yolcuların bu tedbirli hareketi, istasyon içindeki trafik akışını etkiledi ve bazı kişilerin yavaş ilerlemesine neden oldu.

Hacıosman metro istasyonunda gözlenen bu durum, yoğun yağışlarda ulaşım altyapısının karşılaştığı zorlukları bir kez daha gösterdi. Yolcuların güvenli geçişi için dikkatli olmaları ve yetkililerin olası müdahalelere hazır bulunması öne çıktı.

İSTANBUL&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE HACIOSMAN METRO İSTASYONUNU SU BASTI. TAVANDAN AKAN SULARI...

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE HACIOSMAN METRO İSTASYONUNU SU BASTI. TAVANDAN AKAN SULARI GÖRENLER ŞAŞIRDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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